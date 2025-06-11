AA & Ensonhaber

Zalim İsrail kana doymuyor...

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine müdahale etti.

GAZZE'YE ULAŞMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Baskının ardından gemiyle irtibatın kesildiği, geminin Aşdod limanına çekildiği bildirildi.

Geminin İsrail'in Aşdod Limanı'na ulaştığı bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın haberine göre gemide bulunan İsveçli Greta Thunberg, Almanya vatandaşı Yasemin Acar ve Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu ile birlikte toplam 12 aktivist sınır dışı edilmek üzere Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER GELDİ

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın ofisi, Madleen yelkenlisinden gözaltına alınanlara Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırı görüntülerinin izletileceğini duyururken, Türkiye'den İsrail'in müdahalesine yönelik peş peşe tepkiler geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Daha fazla vakit kaybetmeden yolcuların İsrailli barbarların elinden kurtarılması için harekete geçilmelidir. Yeni filolara lojistik destek verilmesi ise artık bir insanlık görevi niteliği kazanmış durumdadır." dedi.

"GAZZE'YE GİDECEĞİM"

"Ben de bayram sonrası Gazze’ye gidebilmek için Mısır nezdinde gerekli girişimlerde bulunacağım" diyen Davutoğlu, siyasi partilerin liderlerine de seslenerek, "Siyasi partilerin genel başkanlarına bir kez daha bu yönde birlikte hareket etme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

MECLİS'TE KONUŞTU

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisi'nin TBMM Grup Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda partilerin genel başkanları, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da evinde elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e Allah'tan rahmet diledi, Zeyrek'in ailesine ve CHP'ye taziyelerini iletti.

"KÜRESEL İNTİFADA HER DAİM TETİKTE"

Davutoğlu, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürmek üzere yola çıkan Madleen gemisinde bulunan 12 insan hakları savunucusunun ismini okuyarak, "Onlar bize insan doğasının asla zulüm karşısında teslim olmayacağını ispat ettiler. Onlar bize küresel zulüm karşısında bir küresel intifadanın her daim tetikte beklediğini gösterdiler." diye konuştu.

İsrail'in, Madleen gemisini durdurmuş olsa da "küresel intifada ruhu"nu asla söndüremeyeceğini vurgulayan Davutoğlu, "Şu anda Fas, Cezayir ve Tunus'tan yola çıkan on binlerce insan, Gazze'ye doğru yürüyüş halinde. Yeni özgürlük filoları da hazırlanıyor. Buradan ilan ediyorum ki sadece devletler, devlet adamları, siyasetçiler değil Gazze ruhunu başından bu yana temsil eden insanlar, gruplar, sivil toplum örgütleri özgürlük filosuna, Madleen gemisinin açtığı yola destek vererek sorumluluğunu yerine getirmelidir." ifadesini kullandı.

"GAZZE'YE ÇIPLAK AYAKLARIMLA YÜRÜMEYE HAZIRIM"

Gazze halkıyla dayanışma içinde olmak ve onların kaderlerini paylaşmak amacıyla eşiyle birlikte Gazze'ye gitmek üzere geçiş izni için Mısır Hükümetine başvurduğunu söyleyen Davutoğlu, şöyle devam etti: