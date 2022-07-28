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    Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğenisine açıklık getirdi

    Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğenisine açıklık getirdi

    Sosyal medya hesabı Twitter'dan cinsel içerikli bir gönderi beğenmesi hakkında açıklama yapan Ahmet Hakan, olayın nasıl yaşandığını bugünkü köşesine taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 12:53
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 12:58
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    Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cinsel içerikli bir videoya beğeni yapması kamuoyunun gündemine oturdu.

    Olayın yaşanması sonrası Twitter hesabını kısıtlayan Hakan, bugün Hürriyet gazetesindeki köşesinde yaşananları kaleme aldı.

    Hakan, "Yazsam üzerinde daha çok tepinilecek. Yazmasam bak sustu diyecekler. Aman! Ne olursa olsun. Ben yine de yazayım." ifadelerini kullanarak cinsel içerikli beğeninin nasıl yapıldığını anlatarak şu ifadelere yer verdi;

    Eyvah! hesabımı ele geçirmişler

    "Hürriyet muhabiri Musa Kesler aradı. 'Twitter’da cinsel içerikli bir görüntünün ‘beğeni’ butonuna bastığınız görünüyor' dedi. İlk tepkim şu oldu: 'Eyvah! Kesin hesabı ele geçirmişlerdir.'

    Bu nasıl olabilir?

    Dijital alemin sarrafı olan bir arkadaşımı aradım, 'Hemen hesabını kontrol altına al' dedi. Aldım. Sonra da sordum: 'Bu nasıl olabilir? Sadece cinsel içerikli görüntü değil, benim asla beğeni butonuna basmadığım yüzlerce başka mesaj da var.' Arkadaşım sakince anlattı: 'Geliştiriciler tarafından oluşturulmuş uygulamalara izin vermişsindir.' Bingo! Açtık baktık. Aynen böyle olmuş.

    Sizin de başınıza gelebilir

    Sizin de başınıza gelebilir. Böyle bir tatsızlık yaşamamanız için yapmanız gerekenler şunlar: Twitter’ın 'ayarlar' bölümüne gireceksiniz. 'Ayarlar ve gizlilik / güvenlik ve hesap erişimi / uygulamalar ve oturumlar' bölümüne kadar ulaşacaksınız ve orada karşınıza çıkan tüm fazlalıkları sileceksiniz."

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    Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğenisine açıklık getirdi #1

    Ahmet Hakan cinsel içerikli video beğenisine açıklık getirdi #2


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