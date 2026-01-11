Ahmet Metin Genç’ten "Arapzon" ifadesine tepki: Saplantılı bir yaklaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Trabzon turizminin mevcut durumu ve gelecek vizyonunun masaya yatırıldığı Trabzon Turizmi Değerlendirme Toplantısı, 9 Ocak 2026 Cuma günü gerçekleştirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, şehrin turizm potansiyeli ve yeni yol haritası ele alındı.

Toplantı sırasında Haber61’e konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Arapzon" yakıştırmasına tepki gösterdi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Başkan Ahmet Metin Genç, Trabzon'a yönelik bazı kesimler tarafından dile getirilen ve sosyal medyada gündeme getirilen "Arapzon" yakıştırmalarına ise çok sert tepki gösterdi. Bu yaklaşımın ideolojik olduğunu belirten Genç, Antalya örneğini vererek çifte standarda dikkat çekti.

Genç, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"SAPLANTILI BİR YAKLAŞIM"

"Maalesef çok ideolojik ve saplantılı bir yaklaşım var. Kimse Alanya’daki Rus’u, Antalya’daki Alman’ı konuşmuyor.

Onlar yürüyüş yaptı, protesto yaptı, kimse dillendirmedi. Burada ise bir Arap ve İslam karşıtlığı üzerinden ideolojik bir yaklaşım var. Bunu şiddetle kınıyorum. Trabzon böyle bir şehir değildir.

"BURASI FARKLI İNANÇLARA HİTAP EDİYOR"

Trabzon’a Arap da gelir, Alman da gelir. Çünkü burası farklı inançlara hitap eden çok önemli bir şehir. Az önce söyledim: 188 ülkenin vatandaşı gelmiş. Bu benim iddiam değil, İl Müdürlüğümüzün resmi verileridir. Bu tür yakıştırmaları şiddetle kınıyorum.

"SANATÇI OLANLARI DA KINIYORUM"

Hele bunları sanatçı olduğunu iddia edenlerin yapmasını bir kez daha kınıyorum. Çünkü sanatçıların ve toplum önünde olan insanların daha fazla sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerekir."

ARAP TUİSTLERİN İLGİSİ YOĞUN

Trabzon, doğal güzellikleri ve benzersiz yaylalarıyla yaz aylarında Arap turistlerin yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor.

Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçiler, bölgenin serin iklimi, gölleri ve yaylalarında doğayla iç içe bir tatil deneyimi yaşıyor.