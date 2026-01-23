Ahmet Özer'e hapis cezası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer, “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçlamasıyla yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşması, yoğun katılımla Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL DAHİL BİRÇOK PARTİLİ KATILDI

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Ahmet Özer ile avukatları katıldı. Duruşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bazı belediye başkanları ve çok sayıda izleyici de hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI YİNELEDİ

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, Özer’in “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

ÖZER: "TERÖRLE YAN YANA GETİRİLEMEM"

Savunmasında davanın tarihi bir nitelik taşıdığını söyleyen Ahmet Özer, iddianamede yer alan suçlamaların bugüne kadar yapılan duruşmalarda çürütüldüğünü ileri sürdü. Özgeçmişi, akademik çalışmaları ve kamuoyundaki duruşunun terörle bağdaştırılamayacağını savunan Özer, lehe delillerin dosyaya alınmadığını iddia etti.

"64 YAŞIMDAN SONRA MI ÖRGÜT ÜYESİ OLDUM"

Tutuklanmadan önce kamuoyunda terör örgütü üyesi gibi gösterildiğini belirten Özer, “Ben terörü benimseyecek birine benziyor muyum? 64 yaşımdan sonra belediye başkanı olunca mı örgüt üyesi oldum?” sözleriyle suçlamalara tepki gösterdi. Bilim insanı ve barış yanlısı bir yurttaş olduğunu vurgulayan Özer, her türlü şiddetin karşısında olduğunu dile getirdi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından kararını açıklayarak Ahmet Özer’i “silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

İDDİANAMEDE "KENT UZLAŞISI" VURGUSU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, PKK/KCK’nın sözde “kent uzlaşısı” stratejisi kapsamında batı illerindeki belediyeler üzerinden yapılanmaya çalıştığı öne sürüldü. Özer’in bu strateji doğrultusunda Esenyurt Belediyesi’ne yönlendirildiği ve siyasi tutumlarının örgüt yöneticilerinin talimatlarıyla şekillendiği iddia edildi.

HTS KAYITLARI, GİZLİ TANIK VE MASAK RAPORU DOSYADA

İddianamede, iletişim dinlemelerine ait HTS kayıtlarında çok sayıda suç unsuruna rastlandığı, “Hermes” kod adlı gizli tanığın Özer’in örgüt yöneticileriyle temas kurduğunu öne sürdüğü aktarıldı. MASAK raporunda ise Özer’in, terör suçlarından işlem gören bazı kişilerle para transferleri yaptığı ve hesabına yüksek meblağlarda para girişi olduğu bilgisine yer verildi.