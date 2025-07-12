Ahmet Türk göreve dönüp dönmeyeceği sorusuna cevap verdi

Türkiye’nin terörle mücadelesinde yeni bir safhaya geçildi...

Aylardır terörün lağvedilmesi sürecine ilişkin yapılan çalışmalar, dün meyvesini verdi.

PKK, Abdullah Öcalan'ın talimatı sonrası Süleymaniye'de silah bıraktı.

Bu gelişme ile birlikte başlayan yeni dönemde, DEM belediyelerine yönelik kayyum uygulamalarının da sona ermesi bekleniyor.

KAYYUM SORULDU

Dün Süleymaniye'de düzenlenen silah yakma törenine, DEM Partili bir çok siyasetçi katılmıştı.

Bu siyasetçilerden biri olan Ahmet Türk, PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninde kayyum meselesiyle ilgili açıklamada bulundu.

"BÜTÜN KAYYUM UYGULAMALARI KALDIRILMALI"

Gazeteci Kemal Göktaş'a konuşan Ahmet Türk, DEM Partili belediyelere atanan kayyumların geri alınma ve belediye başkanlığı görevine iade edilmesi ihtimaline ilişkin soruyu, "Ben bu aşamada CHP’li belediyelere kayyımlar atanırken böyle bir şey olmasını istemem. Bunu kabul etmek istemem. Olacaksa bütün kayyım uygulamaları kaldırılmalı” diyerek yanıtladı.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

31 Mart 2024'te yapılan yerel seçimlerde üçüncü kez üst üste Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk'ün yerine üçüncü kez kayyum atanmıştı.

Öte yandan 8 yıldır hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Türk'ün bu yasağı, PKK'nin Süleymaniye'de gerçekleştirdiği silah bırakma töreninden 3 gün önce kaldırılmıştı.