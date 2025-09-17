Aile Bakanlığı, Mabel Matiz'in ‘Perperişan' şarkısına erişim engeli talep etti

Türk müzik sektörünün sıra dışı sanatçılarından olan Mabel Matiz, tartışılmaya devam ediyor.

Matiz son olarak çıkardığı 'Perperişan' adlı şarkı ile gündeme geldi.

Şarkı bazı müstechen ifadeler içerdiği gerekçesiyle sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Birçok kullanıcı Mabel Matiz'e yönelik eleştiri içeren yorumlar yaptı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

"TÜRK AİLESİNİN ÖRF VE ADETLERİNE AYKIRI"

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

ODTÜ DE LGBT BAYRAĞI AÇMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde konser veren Mabel Matiz, sahne performansı sırasında LGBT bayrağı açmıştı.

Uzun süre bayrağı elinden bırakmadan Matiz, yaklaşık 30 bin öğrenci önünde şarkı söylemeye devam etmişti.