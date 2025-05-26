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Haber Merkezi

Son dönemde akademik başarılarından çok eylemler ve tartışmalı etkinliklerle gündeme gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), bu kez bahar şenliklerinde sahnelenen bir konserle dikkat çekti.

Devrim Stadyumu’nda bu yıl 36'ncısı düzenlenen Bahar Şenlikleri için Mabel Matiz sahne adıyla anılan şarkıcı Fatih Karaca, gönüllü olarak konser verdi.

Dün akşam saatlerinde sahneye çıkarak performans sergileyen Mabel Matiz, skandal bir olaya imza attı.

LGBT BAYRAĞI AÇTI

Ünlü şarkıcı, bir anda performansını yarıda keserek LBGT bayrağı açtı.

Mabel Matiz, uzun süre bayrağı elinden bırakmadan yaklaşık 30 bin öğrenci önünde şarkı söylemeye devam etti.

SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTILAR

Daha önce de açıklamaları ve eylemleriyle benzer propagandalara imza atan şarkıcıya bazı öğrenciler, sevinç çığlıkları ile eşlik etti.

Yaşananlar saniye saniye kameralara yansırken, üniversite yönetimi henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.