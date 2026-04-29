AK Parti Grup Toplantısı'nda sıcak anlar: Tayyip Dede, seni seviyorum

Meclis'te partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantılarında bugün AK Parti toplantısı icra edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti kurmaylarına ve çeşitli kentlerden grup toplantısını izlemek için salona gelen partililere seslendiği konuşmasında, gündemi değerlendirdi.

BALKONDAN SESİNİ DUYURDU

Erdoğan konuşmasını sürdürdüğü esnada, farklı kentlerden gelen partililerin bulunduğu balkondan bir çocuğun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendiği duyuldu.

"Tayyip Dede" diye seslenen çocuğu işiten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Efendim" karşılığını verince küçük çocuğun, "Seni seviyorum" şeklinde bağırdığı duyuldu.

Çocuğun sevgi sözcüğü karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gülümsediği görülürken, salondakiler de alkışlayarak küçük çocuğa destek verdi.

SALONDA SAMİMİ ANLAR

Balkonda çocuğun bulunduğu bölüme dönen Erdoğan, küçük çocuğun sevgi gösterisine karşılık göstererek "Ben de seni seviyorum." dedi. O anlar partililer tarafından bir kere daha alkış yağmuruna tutuldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ise o anları, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak "Bu sevda bitmez." notunu düştü.