Akın Gürlek'ten Avukat Hatice Kocaefe için taziye mesajı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde kız kardeşine ait ticari bir alacak-verecek meselesi nedeniyle icra davası açtığı belirlenen Avukat Hatice Kocaefe, icranın kaldırılmasını kabul etmediği için borçlu şahıslar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: ALÇAK SALDIRININ FAİLİ HESAP VERECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukat Hatice Kocaefe'nin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin bir taziye mesajı paylaştı.

Gürlek, saldırıya ilişkin yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bursa’da menfur bir saldırı sonucu Avukat Hatice KOCAEFE’nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim.



Avukatlarımız, yargının kurucu unsurlarından biri olarak adaletin sağlanmasında hayati bir rol üstlenmektedir. Bu onurlu mesleğe yönelen her saldırı, adalete ve hukuk devletine yönelmiş bir tehdittir.



Hayatını kaybeden genç avukat arkadaşımıza Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm hukuk camiamıza başsağlığı, yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Bu alçak saldırının failleri hukuk önünde mutlaka hesap verecek; savunma makamına yönelen hiçbir tehdide asla müsamaha gösterilmeyecektir.