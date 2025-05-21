AK Parti infaz düzenlemesiyle ilgili DEM Parti'yle görüştü

ANKA

AK Parti'nin Meclis'teki trafiği sürüyor.

AK Parti, infaz ile ilgili kanunda yapılacak düzenlemeler konusunda hazırladığı paketle ilgili TBMM’deki siyasi partilerle görüşmelere başladı.

İçinde 31 Temmuz 2023 öncesi cezaevine girenlerin, hasta ve yaşlı hükümlülerin tahliyesi ve mükerrir suçlarla ilgili düzenlemelerin de yer aldığı infaz paketi konusunda MHP ile ortak çalışma yürüten AK Parti, DEM Parti ile bir araya geldi.

DEM Parti'den yetkililerle görüşüldü ve bilgi verildi.

Ayrıca, DEM yetkililerinin görüş ve önerileri de istendi.

CHP VE İYİ PARTİ İLE DE BİR ARAYA GELİNECEK

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, MHP Genel Başkanı Feti Yıldız ile bir araya gelerek, infaz düzenlemeleri ile ilgili taslakta gelinen son durumu ele aldı.

Bu görüşmenin ardından çerçevesi netleştirilen çalışmayı anlatmak üzere DEM Partili yetkililerle görüşüldü.

DEM Parti’nin hem paketle ilgili görüşlerini hem de kendi yaptıkları çalışmayı AK Parti’ye ileteceği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanı Güler’in infazla ilgili paketi sırasıyla CHP, Yeni Yol ve İYİ parti gruplarıyla da paylaşmak için ziyaret edeceği, bu görüşmeleri bu hafta tamamlayacağı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAYRAM SONRASINA KALABİLİR

Siyasi partilerin yanı sıra konuyla ilgili uzmanların da görüşünü alan AK Parti’nin TBMM’deki partilerle görüşmeleri tamamlamasının ardından gelen öneriler çerçevesinde infazla ilgili düzenlemeleri yeniden gözden geçirerek kanun teklifine dönüştüreceği ve 5 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’ndan önce TBMM Başkanlığı’na sunmak için yetiştirmeye çalışacağı ifade ediliyor.

Bayramdan önce TBMM Bakanlığı’na sunulması halinde bile kanun teklifiyle ilgili görüşmelerinin bayram sonrasına kalacağı belirtiliyor.