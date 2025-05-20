Haber Merkezi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza İnfaz Kanunu'ndaki düzenleme çalışmaları hakkında önemli açıklamalar yaptı.

TV100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk olan Sinan Burhan'a konuşan Yılmaz Tunç, hangi cezaların ne kadar arttırılacağını ilk kez paylaştı.

Bakan Tunç, şunları söyledi:

Kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama ve tehdit suçlarının cezaları belirli bir miktar artırılmaktadır. Meskün mahalde silahla ateş etme suçunun cezası artırılmakta, kurusıkı silahlar da suçun (1 yıldan 5 yıla kadar hapis) kapsamına alınmaktadır. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde işlenmesi halinde ceza yaptırımları yarısından bir katına kadar artırılacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMANIN CEZASI ARTACAK

Alkol ve uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma suçunun cezası (6 aydan 2 yıla kadar hapis) artırılmaktadır. Trafikte yol kesme müstakil suç (1 yıldan 3 yıla kadar hapis) olarak düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme suçunun unsurları ve cezası yeniden belirlenmektedir. Ayrıca suç kurma ve yönetme suçu ile örgüt üyeliği suçunun cezaları artırılmaktadır.

HANGİ SUÇLARIN CEZASI ARTIRILACAK?