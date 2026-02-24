AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan programları kapsamında vatandaşlarla buluşuyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Ramazan ayı kapsamında düzenlediği programlar çerçevesinde iftarda ve iftar sonrasında İl başkanı Abdullah Özdemir'in de katılımı ile vatandaşlarla bir araya gelirken ateş başındaki sohbetler manevi bir ortam oluşturuyor.
11 ayın sultanı Ramazan büyük bir coşku ile devam ediyor.
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte AK Parti İl Başkanlığı binasının önünde kurulan alan, önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor.
Ramazan boyunca çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenleneceği alanda, İstanbullular birlik ve kardeşlik atmosferinde bir araya geliyor.
ABDULLAH ÖZDEMİR VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikler ile vatandaşlar, manevi bir ortam ile buluşuyor.
Düzenlenen etkinliklerde AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir bizzat görev alıyor.
ATEŞ BAŞINDA SOHBETLER EDİLİYOR
Program kapsamında katılımcılara salep ve çay ikram edilirken il binasının bahçesinde kurulan alanlarda vatandaşlar, sohbet ederek Ramazan’ın manevi iklimini birlikte yaşıyor.
Ateş başındaki hoş sohbetlere Abdullah Özdemir de katılıyor.
MÜZİK DİNLETİSİ YAPILDI
Etkinlik çerçevesinde düzenlenen bilgi yarışması katılımcılardan ilgi görürken, yarışmada dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.
Programın devamında AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle Ramazan akşamına anlamlı bir atmosfer kazandırıldı.
RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Katılımcılar, birlik ve beraberlik duygusunun ön planda olduğu keyifli bir Ramazan akşamı yaşıyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda Ramazan ayı boyunca komşuluk, teşkilat ve gönül buluşmalarıyla İstanbul’un farklı kesimlerinden vatandaşlar aynı sofrada buluşmaya devam edecek.