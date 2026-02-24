Faruk Özlü'den reklam veren valilere eleştiri

Düzce’de ikinci dönem belediye başkanlığı görevini sürdüren Dr. Faruk Özlü, basın mensuplarını açıklamalarda bulundu.

Burada, Türkiye'de ve dünyada yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özlü, valiler konusunda dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Bazı siyasilerin ve devlet yetkililerin sosyal medya ile kafayı bozduğunu belirten Özlü, bu konuda eleştirilerde bulundu.

"KURMACA OLDUĞU O KADAR BELLİ Kİ"

Bu durumun önemli bir sorun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı, "Bazı arkadaşlarımızın paylaşımı o kadar sırıtıyor ki kurmaca olduğu o kadar belli ki..." dedi.

"VALİLER NEDEN SOSYAL MEDYADAN REKLAM YAPAR"

Valilerin sosyal medya üzerinden reklam vermesini doğru bulmadığını belirten Özlü, şu ifadeleri kullandı:

Bakın bazı valiler sosyal medya üzerinden gönderilerine reklam veriyor. Ya Sayın valiler, sizin ne işiniz olur sosyal medya reklamıyla? Valiyi atayan kim? İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanımız.



Sizi takdir etmesi gereken onlar. Sizi halk seçmiyor ki. Sizin seçim derdiniz yok. Son dönemde sosyal medya kullanımı çok başka bir noktaya evrildi. Bazı Valiler sosyal medya üzerinden siyasilerin rolünü üstlenmeye çalışıyorlar gibi bir durum var.

"ASLA YAPMACIK İŞLERE GİRMEMEK LAZIM"

Sosyal medya çalışmaları konusunda dürüst davranılması gerektiğini ifade eden Özlü, "Sahici olmayan medya iletişimi, paylaşımlar bana çok ters gelen işlerdir. Ekibime de söylüyorum; sahici olmayan hiçbir şeyi yapmayalım, ne yapıyorsak onu paylaşalım. Kendimize yakışanı yapmak durumundayız.

Asla yapmacık işlere girmemek lazım. 10 yıldır siyasetin içindeyim, eskiden hangi haberin gerçek hangi haberin reklam olduğunu ayıramazdım ama artık anlayabiliyorum." şeklinde konuştu.