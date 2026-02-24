Özgür Özel: Anketlerde birinci parti CHP

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Burada iç siyasetin yanı sıra bazı seçim vaatlerini sıralayan Özel, iktidara yönelik eleştirilerine de devam etti.

CHP'nin Türkiye'nin birinci partisi olduğunu iddiasını yineleyen Özel, masasına gelen anket sonuçlarını anlattı.

"ALGI OPERASYONU YAPTILAR"

Bazı anketlerde manipülasyon yapıldığını öne süren Özel, "Hızla anketler açıklanıyor, bu ayın anketleri geldi.

Biri hariç, o kasımda da şimdi de hatta geçen yerel seçimlerden önce bir ay boyunca AK Parti hiçbir İstanbul ilçesini kaybetmiyor diyordu; son gün fark 1 milyondan fazla İmamoğlu lehine değişti dedi.

Yani bir ay algı operasyonu yaptılar, sonra 1 milyon dediler 1,5 milyon da farkı yediler." dedi.

"7 ANKETİN HEPSİNDE BİRİNCİ PARTİYİZ"

Masasına 7 farklı araştırma şirketine ait anket konulduğunu belirten Özel, şunları kaydetti:

O bir özel şirket, o AK Parti’yi önde bulmuş. Şu ana kadar 7 anket geldi önümüze;



Allah’a şükür hepsinde Türkiye’nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi.



Farkı kiminde koruyoruz, kiminde açıyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi önde.

ANKETLER ÖZGÜR ÖZEL'İ YALANLIYOR

Öte yandan Özgür Özel'in açıklamalarının aksine genel seçim döneminde nokta atışı yapan 3 araştırma şirketinin anketlerinde, AK Parti birinci parti olarak yer alıyor.

Üç büyük araştırma şirketinin ortalamasında, AK Parti 4,93 puanlık bir ortalama ile CHP'nin önünde yer alıyor.

OPTİMAR FARK 8 PUAN DEDİ

Optimar Araştırma'nın Ocak 2026 tarihli "Türkiye’nin Nabzı" araştırmasına göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti’nin oy oranı yüzde 35,2 olarak ölçülürken, Özgür Özel yönetimindeki CHP yüzde 27,3’te kaldı.

Ankette iki parti arasındaki fark 7,9 puan olarak hesaplandı.

BETİMAR'IN ANKETİNDEKİ 6 PUANLIK FARK ÖNE ÇIKTI

Betimar Araştırma'nın 9-12 Şubat tarihlerinde 26 ilde, 3 bin kişiyle telefon (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankete göre AK Parti yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken CHP yüzde 27,2’de kaldı.

Bu sonuçla beraber iki parti arasındaki puan farkı 6 olarak ölçüldü.

AREDA'DA DA AK PARTİ BİRİNCİ

AREDA Survey’in Ocak 2026 verilerine göre AK Parti’nin oy oranı yüzde 32,5, CHP’nin oy oranı ise yüzde 30,9 olarak ölçüldü.

Ankette iki parti arasındaki fark 1,6 puan olarak kaydedildi.