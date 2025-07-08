AK Parti kampa giriyor: 2026’nın yol haritası belirlenecek

AK Parti'de yoğun tempo sürüyor...

AK Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam Kampı 11-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Kamp kapsamında her alanda yapılacaklara ilişkin yol haritası ve çalışmalar belirlenecek.

Kampa AK Parti'nin tam kadro olarak katılım sağlanması bekleniyor.

4 AYRI BAŞLIKTA OTURUMLAR YAPILACAK

Ayrıca kampta güvenlik, toplum, kalkınma ve ekonomi başlıkları ile düzenlenecek oturumlar ile soru, cevap formatında değerlendirmelerde bulunulacak.

Kampta, düzenlenecek oturumlar kapsamında bakanlıklar tarafından birçok soruya cevap verilecek.

GÜVENLİK OTURUMUNDA TEMA BÖLGEDEKİ ÇATIŞMALAR

Kampta güvenlik başlığı altında düzenlenecek oturumda, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuşmalar gerçekleştirilecek.

Oturum kapsamında, Türkiye'nin çevresinde meydana gelen çatışmaları ve savaşlara ilişkin soruların gündeme gelmesi bekleniyor.

İsrail, Filistin savaşı ve Rusya Ukrayna savaşının masaya yatırılması ve bu kapsamda Türkiye'nin attığı ve atacağı adımların değerlendirilmesi bekleniyor. Oturumda terörsüz Türkiye sürecine ilişkin başlıklar da ele alınacak.

ENERJİ, YEŞİL VATAN VE DEPREM BÖLGESİ MASADA OLACAK

Düzenlenecek kalkınma oturumunda ise Enerji Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı oturumu gerçekleştirecek.

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen enerji yatırımlarının gündeme gelmesi beklenen oturumda, Türkiye'nin yeşil vatanı korumaya yönelik attığı adımlar ve atacağı adımlarında değerlendirilmesi öngörülüyor.

Oturumda ayrıca deprem bölgesi başta olmak üzere, iklim krizine dair süreçte gündemde yer alacak.

EKONOMİDEKİ SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Ekonomi oturumunda ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı partililer ile bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Gerçekleştirilen oturumda, enflasyon rakamlarında yaşanan iyileşme, teknoloji alanında yapılan yatırımlara yönelik süreç ve ticaret alanlarında yapılan denetimlere ilişkin soruların yanıtlanması bekleniyor.

2025-2026 ÇALIŞMA YOL HARİTASI ÇALIŞTAY İLE BELİRLENECEK

Kamp kapsamında 2025 ve 2026 Yılı Stratejik Plan Çalıştayı'da düzenlenecek.

Çalıştaylar, MKYK üyelerinin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek. Çalıştay ile AK Parti'nin 2025-2026 çalışma yol haritası belirlenecek.

ORTAK AKIL İLE DEĞERLENDİRMELER YAPILACAK

Kamp kapsamında düzenlenecek 'Ortak akıl oturumları' ile bakanlıkların temel politikalarının tüm yönleri ile ele alınmasına olanak sağlayacak.

Oturumlar ile ortak politikaların belirlenmesi mümkün kılınacak.

YENİLENEN TEŞKİLAT İLE İLK KAMP

Şubat ayında gerçekleştirilen olağan kongrenin ardından yenilenen teşkilatlarla yapılacak ilk kapsamlı buluşma niteliğindeki kamp, 2028 seçimlerine hazırlık sürecinde kritik bir kamp olarak görülüyor.

Kamp boyunca belirlenen konularda bakanlar, milletvekilleri, MKYK ve MYK üyeleri bir araya gelerek teşkilatlardan gelen saha raporları ve son kamuoyu anketleri de değerlendirmeler gerçekleştirilecek.