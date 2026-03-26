'Yenidoğan Çetesi' davasında duruşma 10 Temmuz'a ertelendi

Kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi davası' olarak bilinen davada yeni gelişme...

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda bugün yapılan duruşmada, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu tutuklu 4 sanık ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma sanık avukatlarının beyanlarıyla saat 12.00'de başladı.

5 KİŞİNİN ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, sanık avukatlarının beyanlarının alınması tamamlandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine ve 5 sanığın adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

DAVA ERTELENDİ

Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun da dönüşünün beklenmesini kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Bağcılar Medilife Hastanesi Başhekimi Cafer Akdur'un hayatını kaybetmesi üzerine bu davadan dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Temmuz'a erteledi.

Sanıklardan Cafer Akdur'un dosyasının ayrılmasıyla davadaki sanık sayısı 62'ye düştü.