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    AK Parti MKYK bugün toplanıyor

    AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının gündeminde Bartın'daki maden kazasının detayları yer alacak.
    • 17.10.2022 - 14:29
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 14:41
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    AK Parti MKYK bugün toplanıyor

    Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan AK Parti MKYK'sının gündemi yoğun.

    Saat 16.30'da başlayacak olan toplantıda önemli konu başlıkları ele alınacak.

    Ana gündem: Bartın maden kazası

    Toplantıda ana gündem, Bartın'da yaşanan maden kazası olacak.

    Türkiye'nin en büyük maden faciaları arasında yer alan olaya ilişkin ayrıntıların yer alacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in sunum yapması bekleniyor.

    Dış politikada yaşanan gelişmeler de ele alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiği gündeme gelecek.

    Toplantıdaki önemli konu başlıkları

    Toplantıda; Rusya ve Ukrayna savaşı, tahıl sevkiyatındaki son durum, Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonları ve terörle mücadeledeki önemli konu başlıkları görüşülecek.

    Öte yandan, 2023 seçimleri için ısınan siyaset arenasında seçim hazırlıkları da değerlendirilecek.

    Parti liderlerinin çalışmaları hız kesmeden devam ederken AK Parti teşkilatlarının da sahada yaptığı çalışmalar gözden geçirilecek.

    Ömer Çelik açıklama yapacak

    Son olarak ekonomide atılacak yeni adımlar da toplantının bir diğer ana konusu olacak.

    MKYK toplantısına ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yapacak.

    AK Parti MKYK bugün toplanıyor #1


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