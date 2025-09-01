AK Parti MYK toplanıyor: Şikayet ve talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek

AK Parti'de gündem yoğun...

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor.

"TÜRKİYE YÜZYILI" ZİYARETLERİ MASADA

Toplantıda, "Türkiye Yüzyılı" buluşmaları kapsamında illeri gezen parti yöneticilerinin sahadan topladığı şikayet ve taleplerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Parti kurmaylarının ağustos ayı başında başlattığı ve bugüne kadar 25 ilde 267 ilçeyi kapsayan ziyaretlerde elde edilen veriler, toplantının ana gündem maddelerinden biri olacak.

Saha çalışmalarında karşılaşılan sorunlar ve vatandaşların beklentileri, Erdoğan'a kapsamlı bir şekilde sunulacak.

ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNULACAK

İç ve dış politikadaki güncel gelişmelerin yanı sıra, parti içi stratejiler de MYK'da ele alınacak diğer konular arasında yer alıyor.

Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verileceği belirtildi.