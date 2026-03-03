AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katledilen öğretmen hakkında: Derhal soruşturma başlatıldı

İstanbul'da kahreden cinayet...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir lisede bıçaklanarak öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik’in hayatını kaybettiği olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

YARALI ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

YAKINLARI CENAZEYİ TESLİM ALDI

Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda biten işlemlerinin ardından öğretmenin cenazesi, yakınları tarafından alındı.

Ömer Çelik, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

"BU MENFUR SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN CANİ HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

"Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır." diyen Çelik, şu ifadelerde bulundu:

İstanbul’da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.



Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir.



Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.



Fatma Nur öğretmenimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz.