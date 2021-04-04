AK Parti'de 'bildiri' toplantısı

AK Parti'de MYK'nın yarın saat 18.00'de bildiri gündemiyle toplanacağı açıklandı.

103 emekli amiral, dün gece büyük tepkilere yol açan bir bildiri yayınlamıştı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildiride"Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekmişti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"YARIN TOPLANACAK MYK İLE BİLDİRİYİ ÇOK DAHA GENİŞ ŞEKİLDE ELE ALACAĞIZ"

Gece yarısı yayınlanan bildiri üzerine AK Parti MYK'nın toplanma kararı aldığını söyleyen Şahin, "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç. Yarın toplanacak MYK ile bildiriyi çok daha geniş bir şekilde ele alacağız" ifadelerine yer verdi.

MYK TOPLANTISI, YARIN SAAT 18:00'DE

Şahin'in aktardığına göre AK Parti MYK yarın saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.