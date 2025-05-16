AK Parti'den yasa teklifi: Nüfusu 5 binin üzerinde olan yerler belediye kurabilecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyali vermişti...

AK Parti kurmayları belediye kanunuyla ilgili harekete geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada; büyükşehir, ilçe, şehir belediyeleri ve il özel idare sisteminde kapsamlı değişikliğe gidilmesini önerdi.

BELEDİYE KANUNU DEĞİŞİYOR

Erdoğan, belediyelerin yetkilerine birtakım sınırlama ve sıkı denetim getirilmesini hedefleyen yeni düzenlemenin sinyallerini verdi.

Yeni düzenlemeyle belediyelerdeki kayyum uygulamasının da istisna haline geleceğini söyleyen Erdoğan, yaptığı değişiklik çağrısının hiçbir siyasi ya da adli gelişmeyle ilgili olmadığını vurguladı.

AK PARTİ KANUN TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerle ilgili yeni düzenleme mesajının ardından AK Parti çalışmalarına başladı.

AK Parti, belediyelerde yeni düzenlemenin de yer aldığı 35 maddelik Bazı Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

5 BİN NÜFUSLA YENİ BELEDİYE KURULABİLECEK

Teklifle Cumhurbaşkanı kararıyla belediyelerin kurulmasına imkan tanıyan hükmün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle Belediye Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor.

Buna göre, belediye kurulmasına yönelik işlem dosyası valinin görüşüyle birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecek ve o yerde belediye kurulabilecek.

Yeni iskan nedeniyle oluşturulan ve nüfusu 5 bin ve üzerinde olan herhangi bir yerleşim yerinde belediye kurulabilecek.

NÜFUSU 2 BİNİN ALTINA İNEN BELEDİYELER KÖY OLACAK

Cumhurbaşkanı kararıyla belediye ve köylerin kaldırılmasını düzenleyen hükümlerin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle teklifle tüzel kişiliğin kaldırılmasına ilişkin usul kanuni güvenceye kavuşturuluyor.

Buna göre, meskun sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50 bin ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5 bin metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel altyapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda kaldırılarak belediyeye katılacak.

Nüfusu 2 binin altına düşen belediyeler köye dönüştürülecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı, belediyeler için yeni yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Erdoğan, "Yerel yönetimler ve belediyeler meselesinin, tüm boyutlarıyla konuşulması, tartışılması ve yeni bir düzene kavuşturulması, kaçınılmaz hale gelmiştir. Belediyelere kamudan tahsis edilen ve topladıkları mali kaynakların denetimi için yerel dinamiklere, ilgili merkezi kurumlara dayanan yeni bir yapı kurulmalı. Terör örgütünün kendini feshi ardından siyasetin güçlü devreye girmesiyle, belediyelerdeki kayyım uygulamasının yeniden istisna haline geleceğini düşünüyoruz" demişti.