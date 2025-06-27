AK Partili seçmenin sokak röportajı yeniden gündem oldu

Siyasette gündem hareketli..

Belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarının patlak verdiği, kurultayı şaibelerle anılan ve davalık olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu rüzgarı yeniden esmeye başlarken, bir sokak röportajı yeniden sosyal medyada paylaşılmaya başlandı..

2023 Genel Seçimleri öncesi Batman'da yapılan bir röportajda konuşan Kürt vatandaşın açıklamaları herkesin dikkatini çekti..

O dönemki seçimlerde AK Parti'ye oy vereceğini belirten vatandaş, mevcut ekonomik durumun da 'süper' olduğunu belirtti.

"HAYATINDA ERDOĞAN KADAR BU MİLLETİ ZENGİNLEŞTİREN LİDER GÖRDÜN MÜ"

"Halkın yüzde 60'yı kötü diyor" diyen Batmanlı vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

Yüzde 60'lık kısmı yalan söylüyor. Sen burada dilenci görüyor musun? Bu binaların hangisi 1 trilyon (milyon) liranın aşağısındadır. Hayatında Tayyip Erdoğan kadar bu milleti zenginleştiren bir lider olmuş mu?

"KILIÇDAROĞLU'NA VERSEM NE YAPACAK"

Fakirlik edebiyatı yapıyorlar. Gidip fakire bir lokma ekmek veren var mı? Edebiyat yapmak kolay. Çünkü en rahat şey eleştirmektir. Peki Kılıçdaroğlu'na versem ne yapacak?



Gidip İstanbul Havalimanı'nı mı bozacak? Hızlı trenleri mi kaldıracak? Ne yapacak yani, müteahhitleri mi tehdit edecek?

"SİZ İSTİYORSUNUZ Kİ KILIÇDAROĞLU GELSİN TÜRKİYE'Yİ BATIRSIN"