Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan: Muhittin Böcek, istediği gibi yiyip içiyor

Tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, Böcek'in istediği gibi yiyip içtiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanarak uzun bir tedavi sürecine giren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in iyileşme süreci devam ediyor.

Başkan Böcek, koronavirüs tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 17 Ağustos'tan 25 Eylül'e kadar özel bir hastanede, 25 Eylül'den itibaren de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tedavisi süren Başkan Böcek'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

ŞUURU YERİNDE

Muhittin Böcek'i 25 Eylül'de AÜ Hastanesi'ne devraldıklarını hatırlatan Prof. Dr. Özkan, “Yoğun bakımda zaten direkt devralmıştık kendisini. İlk geldiği anda tabi bugüne nazaran daha kötüydü, o yüzden almıştık zaten. Şu anda çok çok daha iyi, özellikle geçen haftaya göre bütün bulguları, akciğer bulguları çok daha iyi. Şu anda enfeksiyonla mücadele ediyoruz. Diğer organları gayet iyi durumda, makineye bağlı ancak bilinci, şuuru yerinde. Bu anlamda gayet iyiye gidiyor. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

CUMHURBAŞKANI VE SAĞLIK BAKANI YAKINDAN İLGİLENİYOR

Böcek'in sağlık durumuna ilgili en baştan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çok ilgi gösterdiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Özkan, “En başından beri gerek Cumhurbaşkanımız gerek Sağlık Bakanımız hakikaten çok ilgi gösterdi, takip ettiler. İl sağlık müdürümüzle beraber gerekli her türlü desteği sağladılar. Onlarla iletişim halindeyiz, bilgi alışverişine devam ediyoruz. Çok yakından ilgilendiler hakikaten." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü: Muhittin Böcek, istediği gibi yiyip içiyor VİDEO

"CANININ İSTEDİĞİNİ YİYİP İÇİYOR"

Başkan Böcek'in uyandırıldığı anlarda çorba içtiğini, yemek yediğini ifade eden Rektör Özkan, “En büyük merak konusu mönüsü aslında. Evet ara ara kendine geldiği zaman bazı istemleri oluyor. Ağızdan besleniyor yavaş yavaş, mümkün mertebe. Canı istediği şeyler oluyor. Onları söylüyor, kendisine temin ediyoruz. Her gün bir şeyleri, canı istediği şekilde yiyip içiyor başkan. Bugün tarhana, yarın mercimek bu şekilde. Günlük ufak ufak yemeklerini yiyor." şeklinde konuştu.

ARA ARA UYANIYOR

Başkan Böcek'in ara ara uyandırıldığını ancak uzun süreli olamadığını kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Enfeksiyon bizim için en büyük handikap. Ama onun dışında bilinci yerinde. İletişim sağlıyor bizimle." diye konuştu.

KAS GÜCÜ İÇİN FİZİK TEDAVİ

Başkan Böcek'e kas ve solunum kaslarındaki yaşanan güçsüzlüğe karşı fizik tedavi uygulandığını da belirten Özkan, “Şu anda kolları gayet iyi durumda, fizik tedavi süreci devam ediyor. Zaten uzun süre yatan her hasta için bu böyledir, prosedür böyledir. Güçsüzlüğü kas kaybına bağlı bir miktar olmakla beraber onda da daha iyiye gideceğini düşünüyoruz." dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ TOPARLAYACAK"

Prof. Dr. Özkan, “Makineden ayrıldıktan sonra yavaş yavaş konuşmaya başlayacak elbette. Bilinci yerinde, herhangi bir sıkıntı olmayacak ama ilk etapta biraz daha güçsüzlüğü olur, yavaş yavaş toparlayacaktır." ifadelerini kullandı.

YAKINLARI UZAKTAN GÖREBİLİYOR

Başkan Böcek'in yakınlarının ziyaret durumu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

"Tabii şu an Covid servisinde. Buradan hem üniversite çalışanlarımıza, özellikle Muhittin Böcek başkanımızla ilgilenen doktor arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Cansiperane çalıştılar. Bütün hastalarımızı olduğu gibi Muhittin Böcek başkanımızı da titizlikle takip ettiler. Bu bağlamda tedavisi devam ediyor. Covid servisinde olduğundan, sürekli herkesin yanına girip çıkması hem onun için hem yakınları için çok iyi olmayacağından ara sıra uzaktan yakınları görebiliyor."

DOĞRU BİLGİ UYARISI

Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili mümkün mertebe doğru bilgileri vermenin görevleri olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilgi kirliliğine karşı şöyle uyardı:

“Çünkü sonrası için herkes gerçeklerle karşılaşacak. Bu anlamda bizden doğru bilgi olmaması, çıkmaması mümkün değil. Bu açıdan bize itibar edilmesi daha iyi olur. Çünkü başkaları bizim adımıza konuşabiliyor ama en doğru bilgi her zaman üniversitemiz tarafından verilen bilgidir. Gelecek hafta için de inşallah biraz daha iyiye giderse zaten yine başkanımızla ilgili güzel haberleri ekibimiz başhekimlik, Muhittin Böcek başkanımızı takip eden doktor arkadaşlarım verecektir."

SERVİS İÇİN TARİH VERMEK ZOR

Böcek'in yoğun bakımdan servise alınması için her şeyin yolunda gitmesi gerektiğini anlatan Prof. Dr. Özkan, şunları söyledi:

“Bazı iyi kriterlere sahip olması gerekiyor. Bunlar olduğu zaman yine doktor arkadaşlarımız karar verecek, onların alanı ve onların hastası. Karar verildiği anda evet makineden ayrılabilir, normal servise çıkabilir aşamasına inşallah gelebilirsek elbette ki servise alınacak. Ama şu anda bir zaman vermek çok doğru olmayacaktır. Çünkü yoğun bakım hastası. Enfeksiyon hali hazırda mevcut. Her yoğun bakım hastasında olduğu gibi bu hasta için de yüzde 100 konuşmak çok doğru olmaz. Çünkü her an her şeyle karşılaşabiliriz. O zaman biz de mahcup oluruz, sevenleri de hayal kırıklığı yaşar. Bu anlamda güzel haberler geliyor ancak yine de temkinli konuşmakta fayda var. Kriterler düzgün olduğu ve istediğimiz düzeyde olduğu zaman inşallah servise almayı planlıyoruz. Ama şu an için net, kesin bir tarih vermek çok doğru olmaz."

17 AĞUSTOS'TAN BERİ HASTANEDE

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı.

Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, 25 Eylül akşamı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.