Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile görüştü

Yoğun diplomasi devam ediyor.

Savaşın başlamasından ateşkes sürecine kadar önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin ardından da çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı, bu kapsamda önemli bir görüşme daha gerçekleştirdi.

PAKİSTAN BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede İran’daki ateşkes süreci ve son gelişmeler ele alındı.

ATEŞKES KONUSUNDA BİRBİRLERİNE TEŞEKKÜR ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Pakistan Başbakanı Şerif’e ateşkes sürecindeki rolleri nedeniyle teşekkür etti.

Pakistan Başbakanı Şerif de Cumhurbaşkanına ateşkes sürecine katkıları için teşekkürlerini iletti.

ERDOĞAN BARIŞ SÜRECİNDE YAPILACAK ÇALIŞMALARA VURGU YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki haftalık barış sürecinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini, Türkiye’nin kalıcı barış ve istikrar için katkı sunmaya devam edeceğini belirtti.

KATAR EMİRİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı bu görüşmenin ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İran’da sağlanan ateşkes ve bölgemizdeki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı, iki haftalık ateşkesin sağlanmasıyla kalıcı barış ve istikrar için önemli bir fırsat yakalandığını, bunun heba edilmemesi gerektiğini belirtti.

TÜRKİYE BARIŞ KONUSUNDA YARDIM ETMEYE HAZIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin önümüzdeki süreçte de barış için katkı sunmaya devam edeceğini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Sani’ye Katar’a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yineledi, Türkiye’nin bu süreçte Katar’ın sergilediği yapıcı tutumu takdirle karşıladığını belirtti.