Levent’teki terör saldırısının görüntüleri ile dalga geçen 8 şahıs gözaltına alındı

İstanbul'da silahlı çatışma anları yaşandı.

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde, dün öğle saatlerinde silahlı çatışma yaşandı.

Terör örgütüyle bağlantılı 3 terörist, İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu bina önüne gelerek polisle çatıştı.

3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis ekipleri, 1 teröristi öldürmüş, 2 terörist yaralı ele geçirdi.

Ayrıca konsolosluk binasının da 2,5 yıldır kapalı olduğu öğrenildi.

O ANLARI KAYDA ALDILAR

Saldırı anında müdahale eden polis ekipleri, plazalarda çalışan kişilerce kayda alındı.

Bu paylaşımlar daha sonra sosyal medyada yayıldı.

ALAY EDEN İFADELERE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu görüntülerde, kayıt esnasında konuşan çalışanların diyalogları da yer alırken diyaloglarda polislere karşı küçümseyici ifadeler kullanıldı.

Görüntülerin gündem olmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İncelenen görüntülerde sosyal medyadaki paylaşımların izi sürüldü ve kişiler tespit edildi.

Paylaşım yapan ve görüntülerde konuşan 7'si kadın 8 kişi "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

Şüphelilerin perşembe günü adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Öte yandan gözaltına alınan şahısların emniyete getirildiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Ayrıca gözaltına alınan şüphelilerin duvara dayalı halde bekletildiği bir fotoğraf da paylaşıldı.

SALDIRIYA İLİŞKİN 198 GÖZALTI

Yaşanan vahim olaya ilişkin çalışamalar hız kesmeden devam ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 34 ilde 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.