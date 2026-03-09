Akın Gürlek ve Yusuf Tekin ateş başında vatandaşlarla buluştu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Ramazan etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen program; bakanlar, milletvekilleri ve teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekilleri Nurettin Alan, Hulki Cevizoğlu, İsmail Emrah Karayel ve Şamil Ayrım da katıldı.

"AK PARTİ DÖNEMİNDE ÖNEMLİ REFORMLAR HAYATA GEÇİRİLDİ"

Programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana Türkiye’de eğitim, demokrasi ve insan hakları alanlarında önemli reformlar hayata geçirildiğini belirtti.

Tekin, özellikle demokratikleşme ve temel haklar konusunda yapılan düzenlemelerin Türkiye’nin toplumsal hayatında önemli değişimlere yol açtığını ifade etti.

AKIN GÜRLEK'TEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Gürlek, farklı görüşlere sahip olunabileceğini ancak ülkenin geleceği söz konusu olduğunda ortak bir duruş sergilenmesi gerektiğini söyledi.

Gençlere de seslenen Gürlek, Türkiye’nin geleceğinde gençlerin önemli bir rol üstleneceğini belirterek azim ve çalışmanın önemine dikkat çekti.

"TEŞKİLATIMIZLA İSTİŞARELERİMİZİ ARTIRACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de programda yaptığı konuşmada teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen buluşmaların önemine değindi.

Özdemir, bakanlar ve teşkilat mensuplarının daha sık bir araya geleceği toplantılar düzenleyerek hem yapılan çalışmaların aktarılacağını hem de teşkilatın görüş ve önerilerinin değerlendirileceğini ifade etti.

Ramazan programı, katılımcıların sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafları çektirdiği bölümün ardından sona erdi.