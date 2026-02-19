Akın Gürlek'ten yasa dışı bahiş ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin açıklama

Gece gündüz demeden gerçekleştirilen çalışmalarla zehir tacirlerine geçit verilmezken, Adalet Bakanı Akın Gürlek de uyuşturucuyla mücadele kararlılık mesajı verdi.

Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Akın Gürlek, yasa dışı bahis, uyuşturucu, sosyal medya hesaplarına kimlik doğrulaması, FETÖ ile mücadele ve Alo Adalet hattı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BU KONUDA KARARLIYIZ"

Bakan Gürlek, özellikle gençleri hedef alan suç ağlarına karşı yürütülen yasa dışı bahis ve uyuşturucu operasyonlarının, ülke genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olduğu dönemde yasa dışı bahisle etkin mücadele ettiğini anımsatan Gürlek, "Bu konuda çok büyük operasyonlarımız oldu. Yasa dışı bahis sistemini çözdük. Bu bahis şirketleri sürekli olarak dolandırıcılıkta olduğu gibi yöntem değiştiriyorlar. Yasa dışı bahiste de aynı yöntem takip ediliyor ancak bu konuda kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Sosyal medya alanında yapılması planlanan düzenlemelere de değinen Gürlek, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yakın temas içerisinde olduklarını ifade etti.

Gürlek, düzenlemenin TBMM'den geçmesinin ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun devreye gireceğini belirterek, doğrulanmayan hesaplara süre tanınacağını kaydetti.

"YORUM YAPANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLACAK"

Sosyal medyada kimlik doğrulamanın esas olacağına işaret eden Gürlek, şöyle devam etti:

Yani sosyal medyada bir şahıs yorum yapacaksa, bir yazı yayınlayacaksa kesinlikle kimliği belli olacak. Kimliği doğrulanmadan sahte hesapla ya da yurt dışından bir sahte hesapla bunu yapmayacak.



Eğer sosyal medyada şahıs hedef gösteriyorsa o kişinin kimliği belli olduğu için artık onun da cezai sorumluluğu başlayacak. Bu konuda sosyal medyayla ilgili yasa çalışmasına önem veriyorum.

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK TANIMINI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

"Suça sürüklenen çocuk" kavramının, çalışmaları devam eden 12. Yargı Paketi'nde ele alınacağını bildiren Gürlek, "Bu konuyu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile birlikte istişare halinde olarak yürüteceğiz. Özellikle bu konuda hızlanarak yaza kadar bunu yüce Meclisimize getirmeyi planlıyoruz. Suça sürüklenen çocuk tanımını da değiştirmek istiyoruz. Avrupa'da özellikle suça sürüklenen çocuk tanımında bulunan kişilerin yaşları 10. Bu konularda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

"SOKAK ÇETELERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Bakan Gürlek, suç örgütleri ve sokak çetelerinin kanuni boşluktan yararlanıp çocukları istismar ettiğine dikkati çekerek, 11. Yargı Paketi'nde bu alanda bazı düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Atlas Çağlayan ve Mattia Ahmet Minguzzi cinayetleri sonrası acılı aileleri aradığını anlatan Gürlek, "Çocuk kavramını ele almamız gerekiyor. Ceza hukukumuz bakımından 12-18 yaş aralığındaki çocukların cezai sorumlulukları var. İşte bizim ceza kanunumuzda 12-15 yaş grubu var. Bir de 15-18 yaş grubu var. Bunlarla ilgili çalışacağız. Biz kesinlikle sokak çetelerine göz açtırmayacağız." vurgusunu yaptı.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Gürlek, "FETÖ ile mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda herhangi bir gevşeme asla söz konusu olamaz." ifadesini kullandı.

"ALO ADALET" UYGULAMASINDA PİLOT BÖLGE İSTANBUL OLACAK

Gürlek, vatandaşın yargı kurumlarına erişimini kolaylaştırmak ve yaşadığı sorunlara hızlı çözüm bulabilmesini sağlamak amacıyla "Alo Adalet" hattının kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:

Pilot bölge İstanbul olacak. Vatandaş ya adliyeyi ya da Alo Adalet hattını arayacak. Yapay zeka destekli bir çalışma yürüteceğiz. Nerede ne eksiklik var ise bununla ilgili yapay zekadan da destek alarak bu hattın verimli çalışmasını sağlayacağız. Vatandaşlarımız Alo Adalet hattına ulaşacak. Bu telefonla da e-maille de CİMER üzerinden de olabilir.