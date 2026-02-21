İstanbul'da yol verme kavgasında silah çeken sürücü kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde trafik karıştı..

Saat 17:00 sıralarında Ümraniye ilçesi Gelibolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosiklet sürücüsü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı.

ARAÇLARIN İNİP KAVGAYA TUTUŞTULAR

İki sürücüsü araçlarından inerek tartışmaya devam etti. Başka bir motosiklet sürücüsü de kavgayı ayırmak için geldi.

SİLAH ÇEKİP TEHDİT ETTİ

O sırada otomobil sürücüsü belinden silahını çekerek iki motosiklet sürücüsünü de tehdit etti.

Yaşanan dehşet dolu anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.