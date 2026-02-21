Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026'da tarıma ayrılan rakam 939 milyar lira

Üçüncü iftar çiftçilerle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftar yemeğinin ardından programa katılan çiftçilere hitap ediyor.

Sözlerine, "Bu Muhabbet sofrasında bizleri bir araya getiren Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Sayın Bakan ve ekibine teşekkürlerimi iletiyorum." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Peygamber Efendimiz’in 'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş' olarak müjdelediği Ramazan-ı Şerif’in mübarek olmasını diliyorum. Tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve dilimizdeki duaların; tüm Müslümanların birliğine, beraberliğine ve Gazzeli kardeşlerimizin zulümden kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum." temennisinde bulundu.

"ALLAH YOKLUĞUNUZU GÖSTERMESİN"

Buradan, cennet vatanımızın her karışında alın teriyle üreten, emeğiyle Türk ekonomisine değer katan tüm çiftçi kardeşlerime sizlerin şahsında sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Türkiye'nin istikbalini şekillendiren; 86 milyon insanımızla birlikte 62 milyon turistin gıdasını karşılayan, alın teri ve yüreğiyle toprağı işleyerek insanlık tarihi kadar eski bir mesleği icra eden tüm çiftçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kalkınmasına verdiğiniz destekten dolayı Allah hepinizden razı olsun, yokluğunuzu göstermesin diyorum.

"BU MİLLETİN YENİDEN TARİH SAHNESİNE ÇIKMASINA OMUZ VERDİNİZ"

On yıllardır sizlerle yol yürümüş, sizlerin emeğine ve mücadelesine bizzat şahitlik etmiş bir kardeşinizim. Sizin fedakarlığınızı sadece rızkınızı kazanmak için döktüğünüz terden değil; en sancılı dönemlerdeki memleket sevdanızdan da biliyoruz. Kucağındaki dokuz aylık bebeğiyle, İnebolu’dan aldığı cephaneyi kağnılarla Ankara’ya taşıyan Şerife Bacılarımız da, Erzurum’un ayazında eline silahı alıp Aziziye Tabyaları’na koşan Nene Hatunlarımız da sizlerdendi. İstiklal Harbi’nde vatanımıza uzanan kirli elleri kıranlar sizlerdiniz. Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden ayağa kalkmasına destek olanlar sizlerdiniz. Batı’nın 'hasta adam' dediği bu milletin yeniden tarih sahnesine çıkmasına omuz verenler de sizlerdiniz. İşte en son 15 Temmuz hain darbe girişiminde vatanını korumak için en ön safta yer alanlar yine sizlerdiniz, benim çiftçi kardeşlerim.

"'TARIMA DESTEK VEİRLMİYOR' DİYENLER İYİ DİNLESİN"

Çiftçilere sahip çıkacaklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, üreticiler ve çiftçileri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını söyledi.

"Meydanlarda ne dediysek, hangi sözü verdiysek; sizin takdirinizle göreve geldiğimizde vaatlerimizi hayata geçirmek için dört koldan çalıştık." diyen Erdoğan, "tarıma destek verilmiyor" diyenlerin rakamları iyi dinlemesini istedi.

Sadece geçen yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil olmak üzere sektöre verdiğimiz desteğin toplamı 706 milyar lirayı bulmuştur. 2026 yılı için tarıma doğrudan ve dolaylı olarak ayırdığımız rakam ise tam 939 milyar liradır. Yani bir trilyon liraya varan devasa bir rakamla üreticimizi destekleyeceğiz. 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' inancıyla daima sizin yanınızda olacağız.

"SEBZE ÜRETİMİNDE DÜNYADA ÜÇÜNCÜ, MEYVE ÜRETİMİNDE DÖRDÜNCÜYÜZ"

Türkiye'de 606 çeşit tarım mahsulünün yetiştiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, birçok kalemde kendi ihtiyacımızı kendimiz karşılayabilir konumda olduğumuzu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin ağzına pelesenk ettiği "Türkiye'de tarım bitti" iddiasını sadece sektörün gerçeklerinin değil, uluslararası kuruluşların da yalanladığını söyleyerek şu verileri paylaştı;

Bu raporlara göre Türkiye; tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer alıyor. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyve üretiminde ise dördüncüyüz. 21 bitkisel ürünün üretiminde dünyada ilk üçteyiz. Süt üretiminde ise dünyada dokuzuncu, Avrupa'da üçüncü sıradayız.

"SIĞIR ETİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ, KÜÇÜKBAŞTA AVRUPA İKİNCİSİYİZ"

Sığır etinde dünyada ilk ondayız, Avrupa’da birinciyiz. Küçükbaşta dünyada ilk ondayız, Avrupa’da ikinciyiz. Yumurtada dünyada yine ilk ondayız, Avrupa’da zirvedeyiz. Su ürünleri yetiştiriciliğinde Avrupa’da ikinci sıradayız. Bir diğer çarpıcı rakam; 2002 yılında 24,5 milyar dolar olan tarımsal hasılamızı 3 kattan fazla artırarak 2024 yılında 79,1 milyar dolara yükselttik. Tarımda son 23 yılda yaklaşık 117 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Sık sık dezenformasyon yapılan bir başka alan olan tohumda ise dünyada ilk 10 ülke arasındayız; tam 117 ülkeye tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Tescil ettiğimiz ata tohumu çeşit sayısını 49’a çıkardık. Tüm sıkıntılara, çeşitli zorluklara ve iklim krizi kaynaklı olumsuz şartlara rağmen ülkemizi tarımda oldukça iyi bir yere getirdik. Şu gerçeği bugün bir kez daha sizlerin aracılığıyla vurgulamak istiyorum. Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye’de tarım bitmedi, inşallah hiçbir zaman bitmeyecek. Ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak. Ama biten; meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra bunların üzerine sünger çekenlerin hevesleri olacak. Biten; 'Benim oyumla dağdaki çobanın oyu bir mi?' diyen elitist zihniyetin kibri olacak.

"BİTEN JAKOBENLERİN DAYATMALARI OLACAK"

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımıza yaptıkları gibi; başörtüsü, çarşafı, fistanı ve şalvarıyla Anadolu kadınına tepeden bakanların şişirilmiş egoları olacak. Biten mübarek Ramazan-ı Şerif’ten bir gün önce yayınladıkları bildirilerde insanlarımıza dil uzatan karanlık zihniyetin hezeyanları olacak. Biten kamusal alanda milletin inancını özgürce yaşamasına tahammül edemeyen 28 Şubat heveslisi Jakobenlerin dayatmaları olacak. Bu ülkenin kaptan köşkünde; çiftçisini, üreticisini ve çobanını kendisine dost ve yoldaş bilen Tayyip Erdoğan olduğu müddetçe; millete parmak sallayan kibir abidelerinin hevesleri kursaklarında kalmaya devam edecek.

BİTKİSEL ÜRETİM YAPANLARA DESTEK ÖDEMELERİ 6 MART'TA BAŞLIYOR

Bitkisel üretim yapanların destek ödemelerine başlıyoruz. 6 Mart'tan itibaren bir ay içinde 81 milyar lira temel ve planlı üretim desteği ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız. Kuraklığa dayanıklı ve besin değeri yüksek tuz çalılarını da meralarımızla buluşturuyoruz. İnşallah bunu bütün mera alanlarımızda en kısa zamanda uygulayacağız. Tıpkı organize sanayi bölgeleri gibi, organize tarım bölgesi yatırımlarımıza da son sürat devam ediyoruz. 14 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçeceğiz. Bütün bu yatırımlarımızın şehirlerimize, üreticilerimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

ZİRAİ DONDAN ETKİLENEN ÇİFTÇİLERE 47 MİLYAR LİRA DESTEK

Kıymetli çiftçilerimiz, çok değerli üreticilerimiz nisan ayındaki zirai dondan etkilenen bütün üreticilerimize geçen yıl toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Maalesef geçtiğimiz günlerde de bazı illerimizde dolu, hortum ve selden hem üreticilerimiz hem de vatandaşlarımız etkilendi. Kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başta Tarım ve Orman Bakanlığımız olmak üzere devletimizin ilgili birimleri hemen sahaya indiler; üreticilerimizi rahatlatmak için seferber oldular. Değişen iklim şartları ve küresel ısınma, bize bu ve benzeri olayların devam edeceğini söylüyor. O yüzden sizleri mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyorum. Halihazırda prim ödemelerinin yüzde yetmişe kadar olan kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ YATIRIM PAKETİ

Tüm bunların yanında, deprem bölgesi için yeni bir yatırım paketini daha hayata geçirdik. Toplam 11 milyar liralık bu kaynağı, 11 ilimizde üretimin güçlendirilmesi için harcayacağız.