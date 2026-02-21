Akın Gürlek: Güçlü hukuk düzeni emeğin güvencesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının üçüncü iftarını çiftçilerle birlikte açtı.

İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Adalet Bakanı Akın Gürlek de katıldı.

Programın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Gürlek paylaşımında, toprağa emek veren çiftçilerin ülkenin “sessiz kahramanları” olduğunu belirterek, “Toprağa emek veren, alın terini berekete dönüştüren çiftçilerimiz, ülkemizin sessiz kahramanlarıdır. Gün doğmadan başlayan emekleri, tarlalarımızı, sofralarımızı ve yarınlarımızı yeşertmektedir” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin ve üreticilerin emeğinin korunmasının hem vicdani hem de ahlaki bir sorumluluk olduğunu kaydeden Gürlek, tarladan sofraya uzanan süreçte emeğin hakkının gözetilmesi gerektiğini belirtti.

"ADALET TOHUMDA, TERAZİDE VE EKMEKTE DE TECELLİ ETMELİDİR"

Haksız kazanca geçit verilmemesinin ortak sorumluluk olduğunu dile getiren Gürlek, adaletin yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında tecelli etmesi gerektiğini ifade etti.

“Adalet sadece mahkeme salonlarında değil; tarlada filizlenen tohumda, pazarda kurulan terazide ve sofraya gelen ekmekte de tecelli etmelidir” diyen Gürlek, güçlü bir tarım sektörünün ülkenin geleceğinin teminatı olduğunu vurguladı.

Bakan Gürlek, açıklamasında Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde “Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceklerini” belirtti.