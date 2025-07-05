Alaçatı'da yangın sırasında bira-cips keyfi

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle beraber, orman yangınları da çıkmaya başladı.

Son birkaç gündür İzmir'de meydana gelen yangınlar, ciğerimizi yaktı.

Çeşme'de süren yangından dün iyi haber gelmiş, kontrol altına alındığını Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurmuştu.

Yangınların yeniden tekrar etmemesi için herkesin özenli davranması gerekiyor.

Ancak bazı vatandaşlar, orman yangınlarına davetiye çıkarıyor.

Orman yangınına davetiye çıkaran vatandaşlar dışında ise bazıların vurdumduymazlığı da dikkati çekiyor.

ALEVLERİN KARŞISINDA KEYİF

Dün gece Alaçatı'daki yangını görüntüleyen vatandaş, şaşkınlığını gizleyemedi.

Alevlerin karşısında oturan gençleri görüntüleyen kadın, "Bu insanların cahillikleri şaka mı? Oturmuşlar bira cips yapıyorlar." dedi.

"CAHİLLER"

Şaşkınlığını gizleyemeyen kadın, devamında ise "Bu insanların cahillikleri şaka mı? Zehirlenip gidecekler, duman altı burası." diye devam etti.