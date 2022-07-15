Petrol
99.19
0.09%
Euro
17.5426
0.38%
Dolar
17.4769
0.27%
Altın
957.21
-0.17%
Borsa
2382
-1.06%
Bitcoin
364.589
4.60%
BTXN Coin
7.64
4.22%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi

    DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, oğlu Kerem'in düğün töreni sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 15.07.2022 - 10:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kayınpeder oldu.

    Babacan'ın büyük oğlu 26 yaşındaki Kerem Babacan, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sırasında Gülçin Özkahya ile birliktelik yaşamaya başladı.

    Babacan ve Özkahya bugün Ankara'da dünyaevine girdi.

    İkilinin özel günlerine, aile yakınları ve arkadaşları eşlik etti. Sınırlı tutulan düğün merasimi, sadelikten yana tercih edildi.

    Ali Babacan ise oğlunun mutlu gününü Twitter hesabından paylaştı.

    "Oğlum üniversiteden arkadaşı Gülçin ile evlendi"

    'Bugün bir kızım daha oldu' ifadelerini kullanan Babacan, özel günü şu cümlelerle aktardı;

    "Bugün bir kızım daha oldu :) Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz."

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi #1

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi #2

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi #3

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi #4

    Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi #5


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Macaristan'da acil durum ilan edildi
    Dünya

    Macaristan'da acil durum ilan edildi

    Fransa'da, yaklaşık 4 bin hektar kül oldu
    Dünya

    Fransa'da, yaklaşık 4 bin hektar kül oldu

    Görüş Bildir