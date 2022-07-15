Ali Babacan büyük oğlunu evlendirdi

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, oğlu Kerem'in düğün töreni sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kayınpeder oldu.

Babacan'ın büyük oğlu 26 yaşındaki Kerem Babacan, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrenimi sırasında Gülçin Özkahya ile birliktelik yaşamaya başladı.

Babacan ve Özkahya bugün Ankara'da dünyaevine girdi.

İkilinin özel günlerine, aile yakınları ve arkadaşları eşlik etti. Sınırlı tutulan düğün merasimi, sadelikten yana tercih edildi.

Ali Babacan ise oğlunun mutlu gününü Twitter hesabından paylaştı.

"Oğlum üniversiteden arkadaşı Gülçin ile evlendi"

'Bugün bir kızım daha oldu' ifadelerini kullanan Babacan, özel günü şu cümlelerle aktardı;

"Bugün bir kızım daha oldu :) Büyük oğlum Kerem, üniversiteden arkadaşı Gülçin Ece’yle evlendi. Tebriklerini ve iyi dileklerini ileten herkese Zeynep’le beraber çok teşekkür ediyoruz."