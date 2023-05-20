Ali Babacan, CHP listelerinden seçime giren partilileriyle ilgili konuştu CHP listelerinden milletvekili seçilen Deva Partili isimlerle ilgili gelen tepkilere değinen Ali Babacan, "15 arkadaşımız da hak etmiştir, helalinden seçilmişlerdir" dedi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek demokrasisine sahip çıktı.

Milletvekilliği seçimleri ilk turda netleşse de Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek seçim 28 Mayıs'ta yapılacak.

Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasıyla birlikte Meclis'te çoğunluğun Cumhur İttifakı'nda olduğu görüldü.

Çoğunluğu kaybeden Millet İttifakı'nda ise dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

CHP'nin oyu sabit kaldı: Babacan ve Davutoğlu'na yaradı

Seçime CHP listelerinden girme kararı alan Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Partili bazı isimler Meclis'e girdi.

Ancak bu isimler Meclis'e girse de CHP'nin oy oranında bir değişme olmadı.

Hal böyle olunca CHP tabanı da bu dört partinin CHP listelerinden milletvekili çıkarmasını doğru bulmadı.

CHP'nin bu süreçte kullanıldığı düşünen muhalif seçmen, özellikle Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu seçim sürecinde pasif kalmakla suçladı.

Seçimde muhalefetten en karlı çıkan partilerden biri olan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da konuyla ilgili konuştu.

"Birinci bölgedeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artışı 5.5 puan"

Babacan, TV5'te katıldığı canlı yayında CHP listesinden Meclis'e soktukları 15 vekile ilişkin gelen tepkilere değindi.

"Hatırlarsanız, adaylar açıklandıktan sonra bir hafta boyunca hemen hemen her gün Sadullah Ergin Bey'i tartıştılar. Sadullah Ergin Ankara'da CHP birinci bölge adayı oldu. Çankaya'nın olduğu yer. Artık Çankaya'dan CHP'ye oy çıkmaz, Çankayalılar artık CHP'ye oy vermez diye. Birinci bölgedeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy artışı 5.5 puan" diyen Ali Babacan sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok"

"Dolayısıyla bunun DEVA'nın hak etmediği gibi bir şey kesinlikle yok. Şu var tabii, seçim sonuçları beklenenin altında çıkınca herkes bir suçlu arıyor. Bazen partiler bu suçluyu kendi içinde arar, başka partiler suçlu mu diye şey olur. Toplumda bunun suçlusunun arayışı olur. Biz gayet kendimizden eminiz. Bu 15 arkadaşımızın 15'i de hakkıyla helalinden seçilmiştir. Hak etmişlerdir, bu konuda en ufak bir kaygımız yok"