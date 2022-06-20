Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda ve farkla kazanmaları gerektiğini söyleyen Ali Babacan, altılı masanın ortak aday konusunda bir isim belirlemediğini ifade etti.

Muhalefette kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağı bilmecesi sürüyor.

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi; Millet İttifakı'nın genişletilmesi için Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi liderleriyle birlikte hareket ederken peş peşe gerçekleşen görüşmelere rağmen aday olacak isme henüz karar verilemedi.

Cumhur İttifakı'nda ise aday çıkacak isim resmi olarak belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday olduğunu açıkladı.

Tüm bu gelişmelerin ardından konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV ekranlarına konuk oldu.

"İlk turda ve açık arayla kazanacağız"

Babacan, altılı masanın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda hedeflerinin ortak olduğunu söyledi.

İlk turda seçimi farkla kazanmayı düşündüklerini belirten Ali Babacan, "Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili hedefimiz ortak aday. Çünkü cumhurbaşkanlığını ilk turda ve açık arayla kazanmanın şart olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Ali Babacan: Cumhurbaşkanlığını ilk turda ve farkla kazanmalıyız VİDEO



"Adaylıkla ilgili bir şey konuşmuş değiliz"

Açıklamalarına devam eden Babacan, sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Cumhurbaşkanı adayının da o uzlaşmanın altına imzası gerekecek. Cumhurbaşkanı adayı altı genel başkandan birisi olabilir veya dışarıdan bir isim olabilir. Altılı masada bunların hiçbirisini konuşmuş değiliz. Şu isim olsun, bu isim olmasın diye bir değerlendirmemiz de altılı masada olmadı.”