Diyarbakır'da Paskalya Bayramı: Tarihi kiliselerde ayinler gerçekleştirildi Seçimler nedeniyle ertelenen Paskalya Bayramı bugün Diyarbakır'da kiliselerde ayinler yapılarak kutlanırken, bayram için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

AA

Diyarbakır'da Paskalya Bayramı düzenlenen ayinlerle kutlandı.

Merkez Sur ilçesindeki tarihi kilisede, Paskalya Bayramı dolayısıyla 31 Mart'ta yapılması planlanan ve Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle ertelenen ayin yapıldı.

Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından görevlendirilen din görevlilerince yönetilen ayinde ilahiler seslendirildi, dualar okundu ve mum yakıldı.

Ertelenen kutlama bugün gerçekleşti

Ayine katılanlara Paskalya Bayramı için hazırlanan çörek ve boyanan yumurtalar ikram edildi.

Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkan Yardımcısı Ohannes Gafur Ohanyan, Paskalya Bayramı'nı bugün kutladıklarını belirterek, 31 Mart'ta yapacakları ve erteledikleri ayini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Yoğun bir katılımla ve coşkuyla bayramımızı kutluyoruz"

Paskalya Bayramı'nın Diyarbakır'da her zaman ilgiyle kutlandığını ifade eden Ohanyan, "Bütün halklar bizimle birlikte. Müslüman ve Hristiyan alemi hepsi gelir. Yoğun bir katılımla ve coşkuyla bayramımızı kutluyoruz. Patrikhane tarafından İstanbul'dan görevlendirilen din adamları geldi. Onlar ayini yönetiyorlar." dedi.

"Paskalya Bayramı'na eşlik etmek istedik"

Ayini izlemeye gelen Nihayet Karaaslan da "Arkadaşlarımızla bugün Paskalya Bayramı'na eşlik etmek istedik. Önceden buraya gelmiştik ama törene ilk defa geldik." diye konuştu.

Bitlis'ten Diyarbakır'ı gezmeye gelen Onur Orak ise tarihi yerleri gezerken ayine denk geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)