Ali Babacan'dan seçim sonuçlarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yarıştığı hiçbir seçimi kazanamayan Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 12.kez kaybetti.. Ortak akıldan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan "Ferhat'ın dağları delmesi kadar zor ve uzun bir yolumuz olduğunu gayet iyi biliyorduk" dedi.

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Türkiye tarihi seçimleri geride bıraktı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle çıktığı seçimden sonra Millet İttifakı'nda yer alan partilerin liderleri tek tek açıklamalarda bulunuyor..

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ardından basın toplantısı düzenleyen bir diğer isim de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oldu..

Millet İttifakı'nın devam edeceği mesajı veren Babacan, mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

"Ortak akıldan vazgeçmeyeceğiz"

"Kılıçdaroğlu'nun kampanyasında montaj videolar, iftiralar, yalanlar, hakaretler vardı. kamu mallarını kendi seçim kampanyasında kullandı" diyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

Kamu kurumlarını seçime alet etti. bakanlar vekil olduklarında görevlerinden ayrılmadılar. yetkilerini seçim kampanyasında sonuna kadar kullandılar.



Kısacası seçimi kazanmak uğruna kul hakkına girdiler. Umutsuzluğa karamsarlığa asla yer yok. Biz buradayız ayaktayız. Elbette ki bizim de kendi payımıza çıkaracağımız dersler olacaktır. Ancak biz bu seçim sonuçlarına bakıp kavgacı politikalar peşine düşmeyeceğiz. Birlikte çalışma kültüründen vazgeçmeyeceğiz, ortak akıldan vazgeçmeyeceğiz. Doğru yoldan sapmayacağız.

"Ferhat'ın dağları delmesi kadar zor ve uzun bir yolumuz olduğunu gayet iyi biliyorduk"