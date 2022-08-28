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    Ali Babacan'la kadın kılığına giren pazarcının 'koca' diyaloğu

    Ali Babacan'la kadın kılığına giren pazarcının 'koca' diyaloğu

    Denizli'de pazar ziyaretinde bulunan Ali Babacan, kadın kılığına giren bir pazarcı esnafı tarafından karşılandı. Şahıs, Babacan'dan kendisine iktidar olmaları durumunda koca bulmasını istedi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 28.08.2022 - 14:04
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    Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Denizli'de pazar ziyareti gerçekleştirdi.

    Partililerle birlikte pazar esnafıyla sohbet eden Babacan'ı sürpriz bir vatandaş karşıladı.

    Kadın kılığına giren şahıs, Babacan'ı karşıladı

    Kadın kılığına giren bir pazarcı esnafı, "Merhaba, nasılsınız iyi misiniz başkanım?" diyerek Babacan'a hal hatır sordu.

    Pazarcı esnafı olduğu öğrenilen şahıs, Babacan'dan kendisine koca bulmasını istedi.

    "Başa gelirseniz bana bir koca bulun"

    Şahıs, "Çok iyiyim çok da güzelim ama bir türlü koca bulamıyorum. Artık başa gelirseniz bana bir koca bulursunuz, Almancı olsun." dedi.

    Babacan'ın cevabı ise, "Söz vermeyiz ama elimizden geleni yaparız." oldu.

    O anlar kameraya böyle yansıdı.

    Ali Babacan'la kadın kılığına giren pazarcının 'koca' diyaloğu ViDEO

    Ali Babacan la kadın kılığına giren pazarcının koca diyaloğu #1

    Ali Babacan la kadın kılığına giren pazarcının koca diyaloğu #2

    Ali Babacan la kadın kılığına giren pazarcının koca diyaloğu #3

    Ali Babacan la kadın kılığına giren pazarcının koca diyaloğu #4

    Ali Babacan la kadın kılığına giren pazarcının koca diyaloğu #5


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