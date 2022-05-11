Ali Erbaş: Hac işlemleri e-Devlet kapısında

Diyanet tarafından yapılan yeni düzenlemeyle hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında' uygulaması için tanıtım programı düzenledi.

Programın açılış konuşmasını Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş gerçekleştirdi.

Kesin kayıt işlemleri başladı

Teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini belirten Ali Erbaş, "Bunun bir örneği olarak vatandaşlarımızın hac ve umre başvuruları, kayıt ve takip gibi işlerini e-Devlet üzerinden yapabilmelerini sağladık. Bunun altyapısını ve programlarını oluşturduk. 22 Nisan 2022 tarihinden itibaren umre ve Kudüs ziyaretlerine ilişkin kayıtlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanmış halen kayıtlar bu şekilde alınmaya devam etmektedir. 9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren de hac organizasyon tercihi ve hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir." dedi.

Hac işlemleri e-Devlet kapısında

Eğitim videoları da paylaşıldı

Ali Erbaş, vatandaşın işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmesi için hizmeti nasıl kullanacaklarına ilişkin eğitim videolarının da e-Devlet'e eklendiğini söyleyerek, "Hac ön kayıt, kura-sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitim, aşı, pasaport, kutsal topraklara gidiş- dönüş, otel bilgileri, kafile görevlilerine ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler Hac İşlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır. Vatandaşımız e-Devlet kapısı üzerinden hac işlemlerine girdiğinde hangi aşamada bulunuyor ve hangi işlemi gerçekleştirmek istiyor ise o menüden işleme başlayabilecektir." diye konuştu.

DHA'nın haberine göre programa, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok da katıldı.