Ali Erbaş, sabah namazında öğrencilerle buluştu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'de yabancı ülke vatandaşlarının da aralarında olduğu öğrenciler ile Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası İlahiyat Programı (UİP), Uluslararası İlahiyat Lisans Programı (UİLP), Dini Yüksek İhtisas Programı, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Programı (UAİHL) kapsamında eğitim görenlerin de aralarında bulunduğu öğrencilere, Ankara'daki Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde sabah namazı kıldırdı.

Erbaş, namazın ardından öğrencilerle sohbet etti.

İbadetlerin, Müslümanların varlık nedeni olduğunu belirten Erbaş, "Yüce Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim'de 'Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etsinler diye yarattım' buyuruyor. İşte varlık sebebimizi hep birlikte yerine getirdik." dedi.

"Vaktinizi iyi değerlendirin"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ali Erbaş, "Tahsilinizi çok iyi yapın. Vaktinizi iyi değerlendirin. Çok okuyun, hikmet sahibi olmak ancak istemekle olur. Allah hikmeti, ilmi, irfanı, bilgiyi isteyene verir. Ancak peygamberlere vahiy geldi. Peygamberler dışındaki herkes çalışmak, istemek zorunda. Rabb'imiz ayet-i kerimede 'İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır' buyurmaktadır. Bunu zaten yaşayarak görüyorsunuz." diye konuştu.

"İslam'ı her yerde en güzel bir şekilde temsil edin"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın öğrencilere destek vermeye devam edeceğini söyleyen Erbaş, "Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan sizi destekliyoruz. Yeter ki sizler iyi yetişin, yeter ki sizler din-i mübin-i İslam'ı her yerde en güzel bir şekilde temsil edin. Müslüman temsilci, o Müslüman teslimiyetini en güzel şekilde gösteren insan demektir. Onun için bizim temsilcimiz iyi olursa tebliğimiz, davetimiz bereketli olur." dedi.