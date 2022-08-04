Ali Erbaş'tan, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ni ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyaretinde saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Türkiye Ankara'da 3 ayrı cemevine kısa süreli aralıklarla düzenlenen saldırıyı konuşuyor.

Başkentte işlenen bu nefret suçuna karşı devlet yöneticileri gerekli adımları atarak cemevi dedeleri ve cemaatlerine destek açıklamalarında bulundu.

AA'nın haberine göre bugün ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, saldırıya uğrayan Şah-ı Merdan Cemevi'ne ziyarette bulundu.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Cemevi Başkanı Kazım Erbektaş ile görüşen Erbaş, saldırıya uğrayan cemevi dedesi ve üyelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Birlik ve beraberlik içerisinde yaşama gayreti..."

Muharrem ayında birkaç cemevi ve vakfa yapılan saldırının üzücü olduğunu belirten Erbaş, "Devletimize, milletimize anlayışı, mezhebi, inancı, ırkı ne olursa olsun hepimiz devletimizin birer muti vatandaşı olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yaşama noktasında elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.

"Olayların yaşanmaması için elimizden geleni yapıyoruz"

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın en büyük amacının birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzuru tesis etmek olduğunu ifade eden Erbaş, "Muharrem ayı bizim için en mukaddes aylarımızdan birisidir. İnşallah 10 Muharrem'de yine birliğimizi, beraberliğimizi göstereceğimiz güzel etkinlikler yapacağız. Cenabıhak, hayırlara vesile eylesin. Bu olayların bundan sonra hiç olmaması noktasında bizler elimizden geleni yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şah-ı Merdan Cemevi Başkanı Erbektaş ise cemevine saldıranların çirkin emellerine ulaşamadıklarını açıkladı.

"Bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır"

Saldırı dolayısıyla kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Erbektaş, "Bu saldırı sırf Şah-ı Merdan Cemevi'ne ve oradaki üç, beş kişinin veya inanç önderlerine yapılan bir saldırı değil, bu toplumumuza yapılan bir saldırıdır." açıklamasını yaptı.