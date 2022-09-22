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    Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşavirliği'ne atandı

    Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşavirliği'ne atandı

    Bakü Eğitim Müşaviri olarak göreve başlayan Ali Rıza Altunel’in yazım ve imla hatalarıyla dolu “atandım” tweet’i alay konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 12:20
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    2019 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşaviri oldu.

    Altunel, yeni görevini ise Twitter üzerinden duyurdu.

    Yazım ve imla hatalarıyla dolu duyuru

    İşin içinde “eğitim” olunca, Altunel’in yazım ve imla hatalarıyla dolu tweet’i, sosyal medyayı salladı.

    İkinci kelimesine büyük harfle başlayan, TDK kuralını hiçe sayan, ‘de’yi ayrı yazamayan Altunel’e tepki gösterildi.

    “Eğitime kendinizden başlayın o halde”

    “Dün itibarıyla Sayın Bakanımızın da tensipleriyle Bakü Eğitim Müşaviri olarak göreve başladım.” yazması gereken Altunel’e bir kullanıcı, “Türkçeyi kaynaktan öğrenmeniz adına gayet işlevsel bir hamle olmuş Ali Rıza Bey.” dedi.

    Bir diğeri ise “Eğitime kendinizden başlayın o halde Müşavir Bey, mesajınız yazım yanlışlarıyla dolu.” yorumunu yaptı.

    Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşavirliği ne atandı #1

    Cevabı da hatalı oldu

    Olay yaratan duyuruya fazla tepki gelince Altunel, onlara da cevap verdi.

    Ancak Altunel’in verdiği cevaplar da hatalarla doluydu.

    Bakü Eğitim Müşaviri Altunel’in söz konusu yanıtında, “Önerileriniz için teşekkür ediyorum. Siz de bu teknolojinin azizliğine mutlaka uğramışsınızdır. Lakin eleştiriye açık olduğumu, hatamı kabul etme erdemini kendim için yol gösterici olarak düstur edindiğimi, bilmeni isterim.” ifadelerini kullanmak istediği görüldü.

    Ali Rıza Altunel, Bakü Eğitim Müşavirliği ne atandı #2


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