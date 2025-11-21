Ali Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üç faili meçhul cinayet, polisin titiz çalışması ile aydınlatıldı.

Söz konusu gelişmeyi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Yerlikaya, "Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek ile Çorum ve İzmir’de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının failleri Polislerimizin titiz çalışmaları sonucu yakalandı" dedi.

İZMİR'DE KADIN CİNAYETİ

2 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.’nin faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

KOCAELİ'DE ÇÖPTE BULUNAN BEBEK

27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli’de çöp konteynerinde bulunan bebek olayı aydınlatılamamıştı.

2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi.

Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.’ye ait olduğu tespit edildi.

E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ÇORUM'DA BİR KADIN KESİCİ ALET İLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

6 Ocak 2014 tarihinde Çorum’da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı.

2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi.

Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.’yi "Kasten Öldürme" suçundan da tutuklandı.

"KABİNE DÖNEMİMİZDE FAİLİ MEÇHUL CİNAYET YOKTUR"

"Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz." diyen Yerlikaya, ayrıca şunları kaydetti: