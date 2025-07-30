Ali Yerlikaya açıkladı: Yangından etkilenen bölgelere 128,4 milyon TL ödenek gönderildi

Türkiye, bu yaz yine orman yangınlarıyla mücadele ediyor....

1 Haziran tarihinden itibaren 13 ilde yaşanan yangınlar, büyük ormanlık alanların yanı sıra yerleşim bölgelerinde de ciddi hasarlara yol açtı.

İzmir, Bilecik ve Hatay gibi illerde yangınlar en çok zarar veren bölgeler arasında yer alırken, müdahaleler ve söndürme çalışmaları aralıksız sürdürüldü.

7 İLDE 490 HANEYE 83 MİLYONU AŞKIN ÖDENEK SAĞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran’dan bugüne kadar 13 ilde çıkan yangınlarla ilgili bilanço ve hasar tespit çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Yangınların kontrol altına alındığı illerde AFAD ve ilgili kurumların hızlıca zarar tespit çalışmaları gerçekleştirdiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, yangınlardan etkilenen illere 128 milyon 470 bin lira tutarında ödenek gönderildiğini, 7 ilde 490 haneye ise 83 milyon 277 bin lira ödeme yapıldığını ifade etti.

13 İLDE TOPLAM 407 KONUT HASAR ALDI

Bölgedeki çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır.

Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda şimdiye kadar İzmir ilimizde; 288 bina 320 bağımsız bölüm 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır

Bilecik ilimizde; 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır,

Hatay ilimizde; 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır,

Çanakkale ilimizde; 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır,

Tekirdağ ilimizde; 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır,

Sakarya ilimizde; 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır,

Karabük ilimizde; 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut ,3 ahır,

Antalya ilimizde; 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır,

Ankara ilimizde; 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut,

Uşak ilimizde; 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır,

Mersin ilimizde; 6 bina, 6 bağımsız bölüm, 3 konut,

Bursa ilimizde; 5 bina, 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır olmak üzere

Kahramanmaraş ilimizde 4 bina 5 bağımsız bölüm 3 konut 2 ahır Hasar ve zarar tespit çalışmaları yapılmıştır.

7 İLDE 490 HANEYE 80 MİLYONU AŞKIN ÖDEME YAPILDI

Yangından etkilenen illerimize toplam 128 milyon 470 bin 242 TL ödenek gönderilmiş olup 7 ilimizde 490 haneye 83 milyon 277 bin 710 TL ödeme yapılmıştır.

İzmir ilimizde hasar gören 295 konut için toplam 34.367.450 TL ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 6.206.620 TL olmak üzere toplam 40.574.070 TL,

BAKAN İL İL YAPILAN ÖDEME MİKTARINI AÇIKLADI

Bilecik ilimizde 69 konut için 5 milyon 745 bin TL ve diğer harcamalarda kullanılmak üzere 29 milyon 923 bin 904 TL olmak üzere toplam 35 milyon 668 bin 904 TL,

Manisa ilimiz Akhisar ilçesinde 5 konut için 1 milyon 677 bin 900 TL,

Hatay ilimizde 71 konut için zarar tespit çalışmaları kapsamında 2 milyon 229 bin100 TL,

Çanakkale ilimizde 2 konut ve 8 eşya hasarı, toplam 10 haneye 800 bin 966 TL,

Sakarya ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 4 haneye 495 bin TL,

Karabük ilimizde zarar tespit çalışmaları kapsamında 36 haneye 1 milyon 831 bin 770 TL ödeme yapılmıştır.

105 KONTEYNER SEVKİ SAĞLANDI

Yangının etkili olduğu illerimizde vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteyner sevk edilmiş olup; İzmir ilimizde 26, Bilecik ilimizde 27, Sakarya ilimizde 3, Karabük ilimizde 7 olmak üzere toplam 63 konteyner kurulumu tamamlanmıştır.

Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor.

Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."