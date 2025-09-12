Ali Yerlikaya, Ağrı'da vatandaşlarla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da...
Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yerlikaya, cuma namazı öncesi çay bahçesinde vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.
VATANDAŞA EŞARP HEDİYESİ
Ağrı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnafa da ziyaret gerçekleştiren Yerlikaya, alışveriş yapan kadına eşarp hediye etti.
ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER
Ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle toplantı yaptı.
Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde Vali Mustafa Koç ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci de eşlik etti.