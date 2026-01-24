Ali Yerlikaya: Türkiye, 'Terörsüz Türkiye' hedefine emin adımlarla ilerliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da düzenlenen 'AK Parti Vefa Buluşması'na katıldı.

Bakan Yerlikaya burada partililere hitap etti.

Yerlikaya, yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı ideali ve Terörsüz Türkiye sürecine değindi.

"TÜRKİYE, HER ALANDA KENDİ İMZASINI ATAN BİR ÜLKEDİR"

"Kaleyi içten yıkmak isteyenlere inat, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" diyen Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti:

Bir dönem vesayet odaklarının yön vermeye çalıştığı, terörle kuşatılmak istenen, iradesi baskı altına alınmaya çalışılan bir Türkiye vardı.



Bugün ise dünyada sözü dinlenen, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde ve altyapıda devrim niteliğinde adımlar atan bir Türkiye var.



Türkiye; savunma sanayisinde, teknolojide ve yazılımda kendi imzasını atan bir ülkedir. İHA ve SİHA’larıyla gökyüzünde gücünü hissettiren bir iradeye sahiptir.

"TÜRKİYE, TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DOĞRU EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR"

Teknolojide özgüven kazanan, 'yapamaz' denileni bir bir gerçeğe dönüştüren bir millet yürüyüşü vardır. Bu hamleler; bağımsızlığın teknolojiyle buluşmasıdır, gücün yerli akılla şekillenmesidir. Türkiye Yüzyılı idealinin savunma sanayimize yansıyan kararlılığıdır.



Bugün Türkiye, Terörsüz Türkiye hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yürüyüş; günübirlik hesapların, geçici yaklaşımların değil; milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve ortak geleceğini esas alan samimi ve köklü bir devlet iradesinin ürünüdür.

"BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARLILIKLA İLERLİYORUZ"

Dışarıdan ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, içeride nifak tohumları ekerek kaleyi içten yıkmak isteyenlere inat; birliğimizi daha da tahkim ediyor, kardeşliğimizi daha da büyütüyor, büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.



Bu süreç; birliğe yönelen tehditlere karşı ortak duruşun, aynı vatanda yan yana, aynı kaderde omuz omuza durmanın adıdır. Terörsüz Türkiye, aziz milletimizin 40 yıldır kanayan yarasını samimi bir şekilde çözme mücadelesidir.

"DEVLET İLE MİLLET ARASINDAKİ GÜVEN BAĞINI GÜÇLENDİREN BİR İRADE SAHADADIR"

Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İşte bu anlayışla; terörü besleyen kaynakları kurutan, milletin arasına örülmek istenen duvarları yıkan, devlet ile millet arasındaki güven bağını daha da güçlendiren bir irade sahadadır.



Bu irade; güvenliği tahkim ederken kardeşliği büyüten, huzuru kalıcı hale getiren, Türkiye Yüzyılı'nı terörden arınmış bir gelecek üzerine inşa eden güçlü bir devlet aklının yansımasıdır.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, MİLLETİMİZİN ORTAK SESİ OLARAK TARİHTEKİ YERİNİ ALACAKTIR"

Allah'ın izniyle; birliğimizi bozmak isteyenler kaybedecek, kardeşliğimizi büyütenler kazanacak. Terörsüz Türkiye, milletimizin ortak eseri olarak tarih sahnesindeki yerini alacaktır.



İşte bu değişimin mimarı, Türkiye'yi edilgen değil yön veren bir ülke konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

"BUGÜN BARIŞ, HUZUR İSTİKRAR DENİNCE AKLA İLK TÜRKİYE GELİYOR"

Bugün barış denince, huzur denince, istikrar denince akla ilk Türkiye geliyor. Şefkat ve merhamet denince, adalet denince zihinlerde ilk bu aziz millet canlanıyor. Sahada ve masada güçlü Türkiye gerçeğini, dost düşman fark etmeksizin bugün herkes kabul ediyor.



24 yıllık süreçte AK Partimiz; popülizmin değil kalıcı politikaların, günü kurtaran adımların değil uzun vadeli hedeflerin peşinden gitti. Hedefinden sapmadan yol alan bir anlayışı temsil etti.

"SUÇLARIN AYDINLATMA ORANLARINI SÜREKLİ ARTIRIYORUZ"

Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

İçişleri Bakanlığı olarak bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda milletimizin huzur ve güvenliği için tüm azmimiz ve kararlılığımızla görevimizin başındayız.



Asayiş olaylarının önlenmesinde suçu oluşmasını bekleyen değil, suçu kaynağında engellemeyi esas alan önleyici bir güvenlik anlayışını sahaya yansıtıyoruz.



Göreve geldiğimiz günden bu yana Samsun'da olduğu gibi ülkemizin tamamında kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını azaltırken, suçların aydınlatma oranlarını sürekli artırıyoruz.

"SUÇ YUVALARINI TAMAMEN DAĞITIYORUZ"