Ali Yerlikaya: Ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı 450 bin 169 oldu

Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler vatanlarına dönmeye devam ediyor.

Kütahya'da 'Türkiye’nin Huzuru Toplantısı'nda basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuya ilişkin son istatistikleri paylaştı.

"8 EKİM'DEN BU YANA DÖNENLERİN SAYISI 450 BİN 169"

8 Aralık 2024 sonrasında yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüş taleplerinin arttığını belirten Yerlikaya, "8 Aralık 2024 yani Suriye'nin özgürleşmesinden bugüne kadar ülkelerine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yapan Suriyeli kardeşlerimizin sayısı 450 bin 169 oldu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDA OLMUŞTUR"

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şu şekilde:

Bildiğiniz üzere ülkemiz göç yönetimini cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütmekte, tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır.



Türkiye, 2011 yılında ülkelerindeki Esad zulmünden kaçarak ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin de her zaman yanında olmuştur.

"TOPLAM DÖNÜŞ YAPAN SAYISI İSE 1 MİLYON 190 BİN 172 OLMUŞTUR"