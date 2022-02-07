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    Ali Yerlikaya'dan İstanbul için 'fırtına' uyarısı

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarından itibaren etkili olacak fırtına için uyarıda bulunarak, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini söyledi.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 14:53
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 15:59
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    Ali Yerlikaya'dan İstanbul için 'fırtına' uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; rüzgârın, Marmara bölge genelinde 07 Şubat 2022 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarın etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtına için uyardı.

    "YARIN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR, TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"

    Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verilerine göre İstanbul’da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Özellikle okullarda, trafikte ve parklarda tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.

    Ali Yerlikaya dan İstanbul için fırtına uyarısı #1

    Ali Yerlikaya dan İstanbul için fırtına uyarısı #2


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