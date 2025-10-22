Ali Yerlikaya'dan 'makas atan sürücülere' ilişkin paylaşım

- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, makas atan sürücülere yönelik yeni cezai düzenlemeleri açıkladı.
- Bu ihlali yapanların ehliyeti 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları trafikten men edilecek.
- Ayrıca sürücülere 90 bin lira ceza verilecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu...
Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, trafikte makas atan sürücülerle ilgili caydırıcı cezalar içeren yeni düzenlemeyi paylaştı.
SON 1 YILDA BU TÜR İHLALLER NEDENİYLE 128 KAZA YAŞANDI
Bakan Yerlikaya, son bir yılda söz konusu ihlaller nedeniyle 128 kazanın yaşandığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 218 kişinin yaralandığını bildirdi.
MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 90 BİN LİRA PARA CEZASI
Yeni teklife göre, makas atan sürücülere 90 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.
Ayrıca sürücülerin ehliyetlerinin 60 gün süreyle geri alınacağı ve araçlarının trafikten men edileceği kaydedildi.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında son olarak "Trafiğin akışını tehlikeye atan, makas atarak can güvenliğimizi hiçe sayan sürücüleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. 'Biz Gereğini Yaparız'" ifadelerini kullandı.