Ali Yerlikaya'dan 'makas atan sürücülere' ilişkin paylaşım Trafikte makas atan sürücülere yönelik yeni yaptırımları açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu Teklifi'ne göre bu ihlali yapanların ehliyetinin 60 gün geri alınacağını ve araçlarının trafikten men edileceğini bildirdi.