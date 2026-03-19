Noa Lang hastaneden son durumunu paylaştı

Galatasaray'da Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağındaki ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu. Noa Lang hastaneden yaptığı paylaşımda ameliyatının başarılı geçtiğini açıkladı.

Dün akşam UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Oynanan maçta yaşanan bir pozisyon yürekleri ağza getirdi...

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna sonradan dahil olan Noa Lang'ın, talihsiz bir pozisyonda reklam panosu ile bariyer arasında parmağı sıkıştı.

Lang'ın sağ el başparmağından ciddi şekilde yaralandı.

"AMELİYAT İYİ GEÇTİ, TÜM MESAJLAR İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Yaşananların ardından sahayı sedyeyle terk eden Lang, ciddi kesik nedeniyle ameliyat oldu.

Yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ameliyat iyi geçti! Tüm mesajlar için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

