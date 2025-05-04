Ali Yerlikaya'dan provokatif paylaşım uyarısı

Vefat eden DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, korumaları eşliğinde aracına doğru ilerlediği sırada S.T. isimi şüpheli tarafından fiziksel saldırıya uğradı.

Saldırgan, Özel'in korumaları tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Yaşanan gelişmede şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

PROVOKATİF PAYLAŞIM UYARISI

Özgür Özel'in uğradığı saldırı sonrası bazı sosyal medya hesapları tarafından provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Söz konusu paylaşımlar sonrası açıklamada bulunan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, provokatif paylaşımlara karşı uyardı.

"SANAL DEVRİYELERİMİZ TARAFINDAN TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

"SUÇ TEŞKİL EDEN PAYLAŞIM YAPANLARI TEK TEK TESPİT EDİP ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz.